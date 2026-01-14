Кременчук виділяє понад 35 млн грн зі Стабфонду на погашення кредиторської заборгованості за минулий рік

Зі Стабфонду Кременчуцької громади спрямують понад 35 мільйонів гривень на погашення кредиторської заборгованості за минулий рік. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 14 січня.
Найбільше грошей — близько 29 мільйонів 57 тисяч гривень — виділили для департаменту житлово-комунального господарства.
Також кошти на погашення кредиторської заборгованості виділили:
270 тисяч гривень — департаменту молоді та спорту (за будівництво вбиральні);
4 мільйонів 256 тисяч гривень — департаменту освіти (дошкільна, загальна середня, позашкільна освіта, інклюзивно-ресурсні центри);
11 тисяч гривень — для архівного відділу (охоронні та інтернет-послуги);
22 тисячі гривень — управлінню міського майна;
16 тисяч гривень — управлінню державного архітектурно-будівельного контролю;
1 мільйон 21 тисяча гривень — виконавчому комітету (технічне обслуговування транспорту, інтернет, сигналізація, ремонти приміщень).
Нагадаємо, торік «Кременчукводоканал» отримав понад 2 млн грн на погашення кредиторської заборгованості за встановлення каналізаційного насосного агрегату.
