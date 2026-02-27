Виробник м’ясної продукції з Дніпропетровщини не сплатив до бюджету податок: полтавські БЕБівці домоглися повернення коштів. Про це повідомили у пресслужбі управління.

За даними слідства, комерційний директор підприємства протягом року не декларував фінансово-господарські операції. Через це підприємство не сплатило до бюджету 8,3 млн грн ПДВ.

Суму збитків підтвердила судова економічна експертиза.

Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки.

Службовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків у великих розмірах. Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід — Східне регіональне управління Держприкордонслужби.

Нагадаємо, ще одне підприємство з Дніпра не сплатило майже 19 млн грн податків: правоохоронці Полтавщини сприяли поверненню коштів.