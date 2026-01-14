Підприємство з Дніпра не сплатило майдже 19 млн грн податків: правоохоронці Полтавщини сприяли поверненню коштів

Дніпровське підприємство, яке займається ремонтом і технічним обслуговуванням транспортних засобів, не сплатило до державного бюджету майже 19 мільйонів гривень податків: правоохоронці Полтавщин посприяли поверненню коштів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, у період з березня 2018 року по грудень 2019 року виконувачка обов’язків головного бухгалтера підприємства занижувала ставку земельного податку. У податковій декларації вона вказувала суму, нижчу за фактичну нормативну грошову оцінку земельної ділянки, на якій розташоване підприємство. Унаслідок цього місцевий бюджет недоотримав значні кошти.

У 2025 році за цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наприкінці року підприємство повністю відшкодувало завдані бюджету збитки. Після цього прокурори клопотали про звільнення колишньої бухгалтерки від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, яка передбачає таку можливість у разі повної сплати податкової заборгованості.

Нагадаємо, торік полтавські правоохоронці також зобов’язали підприємство з Дніпра сплатити понад 4 млн грн податків.