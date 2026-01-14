Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці
У рубриці «Надам роботу» публікуємо добірку актуальних вакансій тижня від кременчуцьких роботодавців
Робота для водіїв
- Водієві/ці кат. С, Е , порядний. Тел. (067-53) 2-87-80
- Водієві/ці кат. С, С1 по місту, на авто Mercedes 3т, 5-денний графік, вантажить нічого не потрібно, з/п 1100 грн/день. Тел.(067-78) 0-62-82.
- Водієві/ці навантажувача на підприємство, на постійній основі, телефонувати з 8.00 до 17.00, у робочі дні. Тел.(067-53) 2-70-76.
- Водіям/кам (двоє), кат. Д, на приміський маршрут, автобус «Еталон». Тел.(067-91) 3-55-70.
Охорона та вахтовий метод
- Охоронникам/цям, вахта 14×14 діб, проїзд, проживання за рахунок фірми, з/п 600 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 7. Тел.(09-66) 59-56-89, 095-427-70-98
- Охоронцеві/ці-операторові/ці відеоспостереження, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК, день-ніч-48, з/п 16000 грн. Тел.(097-09) 0-51-07.
- Контролерові/ці КПП, АТ «Вепр», офіц. працевлаштування, графік доба через троє, або дві ночі через дві, вимоги — бажання працювати, старанність, відповідальність, адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.(09-89) 17-80-28.
- Контролерові/ці КПП, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК на рівні користувача, графік день-ніч-48, з/п 13000 грн/міс.Тел.(097-09) 0-51-07.
- Кочегарові. Тел.(09-89) 06-50-74.
Виробництво та робітничі професії
- Пресувальнику/ці вторсировини на підприємство, на постійній основі. Тел.(067-53) 2-70-76.
- Продавцеві/чині в магазин, повна або часткова зайнятість. Тел.(067-77) 0-96-41, 0-67-939-71-69.
- Продавцеві/чині на центральний ринок, у контейнер. Тел.(09-80) 45-91-64.
- Стропальнику/ці на металобазу, р-н зуп.Присадки, графік роботи: пн-пт з 8.00-17.00, оф. оформлення (повний соц.пакет) або за договором ЦПХ, можливий гнучкий графік за домовленістю, навчання за рахунок підпр-ва. Тел.(050-30) 4-70-33
- Технологу/ині ТОВ «Шкір-Агро». Тел.(09-67) 14-44-31.
- Швачці/кравцю на швейне виробництво, графік роботи з 8.00 до 16.30, субота, неділя вихідні, з/п 18000 грн./міс. Тел.(097-31) 3-35-51
- Двірникові/ці на постійній основі, фірма «Порядок», дільниця на Молодіжному, з/п 8000 грн/міс., малярам-штукатурам. Тел.(067-53) 1-15-43 офіс, 0-98-879-83-41майстер.
Сфера послуг
- Шукаємо самотню людину для догляду та допомоги у побуті чоловіку в інвалідному візку, постійне проживання, Кременчук, Полтавська обл., будинок у передмісті, безкоштовне проживання та харчування. Тел. (09-77) 59-33-82.
