Полтавські правоохоронці зобов’язали підприємство з Дніпра сплатити понад 4 млн грн податків

Бухгалтерка підприємства не вказала у податковій декларації отримані кошти за надані послуги

Правоохоронці з Полтавщини зобов’язали підприємство з Дніпра сплатити понад 4 млн грн несплачених податків у великих розмірах. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, бухгалтер підприємства, яке здійснює електромонтажні роботи, не вказала у податковій декларації отримані кошти за надані послуги. Це дало змогу уникнути сплати податку на додану вартість і податку на прибуток на загальну суму понад 4 мільйони гривень.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Після втручання прокурорів підприємство визнало порушення та упродовж серпня-жовтня 2025 року повністю відшкодувало суму податкової заборгованості.

У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення бухгалтерки від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Слідчі дії у провадженні здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині детективи БЕБ викрили директора агропідприємства, який не сплатив 73 мільйонів гривень податків.