Полтавські правоохоронці зобов’язали підприємство з Дніпра сплатити понад 4 млн грн податків

Правоохоронці з Полтавщини зобов’язали підприємство з Дніпра сплатити понад 4 млн грн несплачених податків у великих розмірах. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними прокуратури, бухгалтер підприємства, яке здійснює електромонтажні роботи, не вказала у податковій декларації отримані кошти за надані послуги. Це дало змогу уникнути сплати податку на додану вартість і податку на прибуток на загальну суму понад 4 мільйони гривень.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах.
Після втручання прокурорів підприємство визнало порушення та упродовж серпня-жовтня 2025 року повністю відшкодувало суму податкової заборгованості.
У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення бухгалтерки від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
Слідчі дії у провадженні здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині детективи БЕБ викрили директора агропідприємства, який не сплатив 73 мільйонів гривень податків.
