БЕБ Полтавщини викрило директора агропідприємства, який не сплатив 73 млн грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили розслідування щодо директора приватного агропідприємства з Харківщини, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 73 мільйони гривень. Про це повідомили у БЕБ 27 жовтня.

За даними слідства, упродовж двох років керівник підприємства закуповував цукор офіційно, але продавав його поза бухгалтерським обліком, аби не платити податок на додану вартість.

Так підприємство придбало понад 20 тисяч тонн цукру на суму близько 439 мільйонів гривень, а до бюджету не надійшло 73 мільйони гривень податків.

Факт підтвердила економічна експертиза, повідомили у БЕБ. Директору повідомили про підозру за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Справу передано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура, оперативний супровід — Служба безпеки України в Харківській області.

