На Полтавщині підприємиця відшкодувала понад 10 млн грн несплачених податків

Керівницю підприємства підозрюють в ухиленні від сплати податків на прибуток

На Полтавщині підприємиця ухилилася від сплати податків на мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

За даними правоохоронців, мова йде про товариство, яке займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткуванням.

Відомо, що директорка підприємства протягом пів року навмисно не відображала у податковій звітності реальний обсяг фінансових операцій. У результаті податок на прибуток був занижений більш ніж на 10 мільйонів гривень.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Завдані державі збитки вона відшкодувала у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Полтавська обласна прокуратура.

