Сьогодні, 14 січня, близько 7.00 сталася пожежа у підвалі багатоповерхівки на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. Про це повіломили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За попередніми даними, на місці працювали рятувальники 14-і та 16-і державних пожежно-рятувальних частин.
Під час огляду місця пожежі у підвалі надзвичайники виявили там чоловіка. Потерпілого передали медикам для подальшої госпіталізації.
Нині фахівці ДСНС втановлюють причини та обставини загоряння.
