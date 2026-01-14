На Кременчуччині закривається один із сервісних центрів МВС: куди звертатися громадянам

Рішення ухвалили в межах оптимізації роботи сервісних центрів МВС на Полтавщині

Цього тижня, 17 січня, у Семенівці на Кременчуччині закривається сервісний центр МВС. Про це повідомили у пресслужбі регіонального сервісного центру.

Відомо, що таке рішення ухвалили в межах оптимізації роботи з метою підвищення якості та доступності державних послуг. У Семенівці надавали порівняно невелику кількість адміністративних послуг, тоді як в інших сервісних центрах області, де проводять іспити на водіння, зростає потреба в додаткових робочих місцях та екзаменаторах.

Перерозподіл ресурсів дозволить зменшити навантаження на підрозділи, які мають більший попит, та покращити рівень обслуговування відвідувачів.

До 17 січня включно мешканці громади ще можуть отримати послуги у звичному форматі в сервісному центрі МВС у Семенівці. Надалі адміністративні послуги надаватимуть інші сервісні центри МВС Полтавської області, зокрема:

ТСЦ № 5341 — с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2в;

ТСЦ № 5342 — м. Кременчук, вул. Покровська, 14;

ТСЦ № 5343 — м. Лубни, просп. Володимирський, 178-б;

ТСЦ № 5344 — м. Миргород, вул. Анатолія Карбана, 14А;

ТСЦ № 5345 — м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75-в;

ТСЦ № 5346 — с. Бутенки, вул. Миколи Касьяна, 7а;

ТСЦ № 5348 — м. Горішні Плавні, вул. Строн, 11а.

Окремі послуги сервісних центрів МВС також залишаються доступними у ЦНАПах Миргорода, Кременчука, Горішніх Плавнів та Глобиного.

Крім того, мешканці громад можуть скористатися послугами мобільного сервісного центру МВС під час його виїздів.

