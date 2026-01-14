Відповідальність на місцях як основа сильної держави

Кременчуцький міський осередок — це команда, яка працює з реальними викликами воєнного часу тут і зараз, на місцевому рівні. Підтримка військових і ветеранів, взаємодія з родинами захисників, відповідальна громадянська позиція та конкретні дії для посилення безпеки держави — не гучні слова, а щоденна робота.

Осередок очолює Микола Капінос — кандидат наук з державного управління, учасник бойових дій, кавалер ордена Данила Галицького за сумлінне та бездоганне служіння українському народові.

У своїй діяльності Микола Капінос дотримується чітких принципів:

• сприяння національній єдності та громадській згуртованості;

• недопущення використання теми захисту держави у власних або політичних інтересах;

• етична та відповідальна взаємодія з військовими, ветеранами, їхніми родинами та волонтерами;

• фокус на конкретному внеску в безпеку держави й посилення обороноздатності.

«Захист держави — це відповідальність, яку ми беремо на себе сьогодні заради безпечного майбутнього України», — наголошує Микола Капінос.

Кременчуцький міський осередок працює відповідно до напрямів діяльності обласного підрозділу організації, повністю їх підтримує та реалізує на місцях.

Ми переконані: сильна держава починається з відповідальних рішень у громадах. А перемога — з єдності та системної роботи. Тут без феєрверків, зате з результатом.