ГО "Захист держави"
Відповідальність на місцях як основа сильної держави
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Відповідальність на місцях як основа сильної держави

Сьогодні, 16:09
96
Блоги

Продовжуємо серію публікацій про керівників і команди осередків ГО «Захист держави» на Полтавщині.

 

Кременчуцький міський осередок — це команда, яка працює з реальними викликами воєнного часу тут і зараз, на місцевому рівні. Підтримка військових і ветеранів, взаємодія з родинами захисників, відповідальна громадянська позиція та конкретні дії для посилення безпеки держави — не гучні слова, а щоденна робота.

Осередок очолює Микола Капінос — кандидат наук з державного управління, учасник бойових дій, кавалер ордена Данила Галицького за сумлінне та бездоганне служіння українському народові.
У своїй діяльності Микола Капінос дотримується чітких принципів:
• сприяння національній єдності та громадській згуртованості;
• недопущення використання теми захисту держави у власних або політичних інтересах;
• етична та відповідальна взаємодія з військовими, ветеранами, їхніми родинами та волонтерами;
• фокус на конкретному внеску в безпеку держави й посилення обороноздатності.
«Захист держави — це відповідальність, яку ми беремо на себе сьогодні заради безпечного майбутнього України», — наголошує Микола Капінос.

Кременчуцький міський осередок працює відповідно до напрямів діяльності обласного підрозділу організації, повністю їх підтримує та реалізує на місцях.

Ми переконані: сильна держава починається з відповідальних рішень у громадах. А перемога — з єдності та системної роботи. Тут без феєрверків, зате з результатом.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
17.12.2025, 16:48
2 339
Vitalij Kudria
ГО "Захист держави"
У Кременчуці в межах волонтерської діяльності забезпечили виготовлення та передачу допоміжних інженерних засобів для військових підрозділів.
9.01.2026, 15:17
1 889
ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
31.12.2025, 11:30
623

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх