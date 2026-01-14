У Полтаві судили чоловіка, який побив свою матір

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 153

Чоловік був п'яним, коли бив жінку по голові та обличчю

У Полтаві судили чоловіка, який п’яним побив матір. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду від 7 січня.

У матеріалах справи йдеться, що подія сталася у травні 2025 року. Обвинувачений чоловік був п’яним удома та посварився зі своєю матір’ю. В результаті раптового конфлікту він щонайменше тричі вдарив жінку кулаками по голові та обличчю.

Унаслідок побиття потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та гематому — ці травми медики кваліфікували як тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину, зазначивши, що не пам’ятає обставин події через вживання алкоголю, однак підтвердив, що саме він побив матір. Жінка також підтвердила, що постраждала від руки сина, та просила суд суворо його не карати.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд визнав його винним у скоєному та призначив покарання у вигляді 6 років ув’язнення. Строк відбування покарання рахують з моменту затримання.

