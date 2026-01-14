У Лубнах водій ГАЗа помер за кермом

13 січня близько 13.20 у Лубнах на площі Бекетова сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За словами очевидців, автомобіль ГАЗ зіткнувся з припаркованим легковиком Opel. Водій ГАЗа перебував без свідомості.

На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, патрульні та медики. Під час реанімаційних заходів водій помер.

За попередньою версією слідства, під час руху чоловікові могло стати зле, він втратив свідомість, після чого сталося зіткнення з припаркованим автомобілем.

Загиблим виявився 73-річний мешканець Лубен. Для встановлення причини смерті призначили судово-медичну експертизу. Обставини та причини події з’ясовують слідчі.

