Кременчук спрямовує понад 2 млн грн на підтримку прифронтових громад

Кременчук виділяє понад 2 мільйони гривень на підтримку та допомогу прифронтовим громадам, з якими раніше укладав меморандум про співпрацю. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 14 січня.
Відомо, що кошти отримають три громади, з якими Кременчук раніше укладав меморандум про співпрацю:
Нагадаємо, торік улітку Кременчук спрямував 181 тисячу гривень на придбання поіменної системи голосування у Воскресенській громаді.
А у вересні минулого року Кременчуцька громада підписала меморандум про співпрацю із Часовоярською і Лиманською громадами на Донеччині.
