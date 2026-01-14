Кременчук спрямовує понад 2 млн грн на підтримку прифронтових громад

Кременчук виділяє понад 2 мільйони гривень на підтримку та допомогу прифронтовим громадам, з якими раніше укладав меморандум про співпрацю. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 14 січня.

Відомо, що кошти отримають три громади, з якими Кременчук раніше укладав меморандум про співпрацю:

1 мільйон гривень — для Часовоярської громади на придбання пального для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

1 мільйон гривень — для Охтирської громади на Сумщині на допомогу у відбудові ліцею, який постраждав внаслідок російської атаки;

380 тисяч гривень — для Воскресенської громади на Миколаївщині для встановлення системи відеоспостереження.

Нагадаємо, торік улітку Кременчук спрямував 181 тисячу гривень на придбання поіменної системи голосування у Воскресенській громаді.

А у вересні минулого року Кременчуцька громада підписала меморандум про співпрацю із Часовоярською і Лиманською громадами на Донеччині.