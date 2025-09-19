Кременчук підписав меморандум про співпрацю із двома громадами Донеччини

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Кременчук підписав меморандум про співпрацю із двома громадами Донеччини

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 113

 

Партнерство укладено з Часовим Яром і Лиманом у межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади»

Сьогодні, 19 вересня, Кременчук офіційно уклав меморандуми про співпрацю з Часовоярською та Лиманською міськими військовими адміністраціями Донецької області. Це частина всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», який покликаний об’єднати громади в тилу з прифронтовими територіями.

У межах співпраці Кременчук допомагатиме з розміщенням переселенців, розбудовою соціальної інфраструктури та налагодженням освітнього процесу для дітей з постраждалих громад. Уже є конкретні домовленості щодо ремонту приміщень, створення спільних шкіл і медичних закладів, а також геріатричного центру для осіб, які не можуть самостійно себе обслуговувати.

Крім того, Кременчук долучиться до відбудови пошкоджених закладів на території громад Донеччини. Місто вже надавало фінансову допомогу на ремонт ліцею в Часовому Ярі, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів.

— Ми хочемо бачити геріатричні центри, освітні установи, щоб люди могли знайти тимчасовий прихисток і підтримку. Але не менш важливо — допомогти відновити життя в їхніх громадах, коли це стане можливим, — зазначив мер Кременчука.

Як розповів після підписання меморандуму голова Часовоярської МВА Сергій Чаус, їхнє місто уже понад рік перебуває у зоні відкритих бойових дій. Проте попри це у ньому й досі лишаються близько 120 цивільних жителів.

Підписання меморандуму із головою Часовоярської МВА Сергієм Чаусом

У Кременчуцькій громаді, за словами Чауса, нині проживає близько 200 громадян із Часового Яру та інших населених пунктів громади. 

Попри те, що Лиманська громада знаходиться дуже близько до лінії фронту, там лишається близько 6 тисяч місцевого населення, розповів голова громади Олександр Журавльов. 

Підписання меморандуму із головою Лиманської МВА Олександром Журавльовим

Начальники військових адміністрацій Часового Яру та Лимана подякували місту за прийом переселенців, а також за те, що підтримка не обмежується лише тилом, а включає й допомогу на передовій.

Нагадаємо, у рамках програми «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Кременчук планував допомогти із відбудовою пошкодженого ліцею в Охтирці на Сумщині.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: меморандум Співпраця Донецька область
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх