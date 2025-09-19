Кременчук підписав меморандум про співпрацю із двома громадами Донеччини

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 113

Партнерство укладено з Часовим Яром і Лиманом у межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади»

Сьогодні, 19 вересня, Кременчук офіційно уклав меморандуми про співпрацю з Часовоярською та Лиманською міськими військовими адміністраціями Донецької області. Це частина всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», який покликаний об’єднати громади в тилу з прифронтовими територіями.

У межах співпраці Кременчук допомагатиме з розміщенням переселенців, розбудовою соціальної інфраструктури та налагодженням освітнього процесу для дітей з постраждалих громад. Уже є конкретні домовленості щодо ремонту приміщень, створення спільних шкіл і медичних закладів, а також геріатричного центру для осіб, які не можуть самостійно себе обслуговувати.

Крім того, Кременчук долучиться до відбудови пошкоджених закладів на території громад Донеччини. Місто вже надавало фінансову допомогу на ремонт ліцею в Часовому Ярі, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів.

— Ми хочемо бачити геріатричні центри, освітні установи, щоб люди могли знайти тимчасовий прихисток і підтримку. Але не менш важливо — допомогти відновити життя в їхніх громадах, коли це стане можливим, — зазначив мер Кременчука.

Як розповів після підписання меморандуму голова Часовоярської МВА Сергій Чаус, їхнє місто уже понад рік перебуває у зоні відкритих бойових дій. Проте попри це у ньому й досі лишаються близько 120 цивільних жителів.

Підписання меморандуму із головою Часовоярської МВА Сергієм Чаусом

У Кременчуцькій громаді, за словами Чауса, нині проживає близько 200 громадян із Часового Яру та інших населених пунктів громади.

Попри те, що Лиманська громада знаходиться дуже близько до лінії фронту, там лишається близько 6 тисяч місцевого населення, розповів голова громади Олександр Журавльов.

Підписання меморандуму із головою Лиманської МВА Олександром Журавльовим

Начальники військових адміністрацій Часового Яру та Лимана подякували місту за прийом переселенців, а також за те, що підтримка не обмежується лише тилом, а включає й допомогу на передовій.

Нагадаємо, у рамках програми «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Кременчук планував допомогти із відбудовою пошкодженого ліцею в Охтирці на Сумщині.