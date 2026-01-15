Верховна Рада відхилила правку до законопроєкту щодо скасування відстрочки студентам віком 25+

Вона передбачала скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків старше 25 років, які вступають до закладів освіти

Верховна Рада відхилила правку до законопроєкту № 13574 щодо скасування відстрочки студентам старше 25 років, які вступають до закладів освіти. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

— Збили правку і не дали забрати у студентів відстрочку… Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться — то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично, — зазначив нардеп.

У законопроєкті № 13574 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян», який розглядався у парламенті сьогодні, 15 січня, пропонувалося, аби чоловіки старше 25 років, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової передвищої або професійної освіти, не мали права на відстрочку. Законопроєкт не був ухвалений — його передано на повторне друге читання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Раді хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для студентів старше 25 років.

У вересні парламентський комітет з питань нацбезпеки прийняв рішення рекомендувати до прийняття за основу законопроект Кабміну 13634, за яким частина здобувачів освіти втратить право на відстрочку. Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Комітет вказав, що прийняття законопроєкту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.