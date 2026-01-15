ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ

Верховна Рада відхилила правку до законопроєкту щодо скасування відстрочки студентам віком 25+

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 228

 

Вона передбачала скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків старше 25 років, які вступають до закладів освіти

Верховна Рада відхилила правку до законопроєкту № 13574 щодо скасування відстрочки студентам старше 25 років, які вступають до закладів освіти. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

— Збили правку і не дали забрати у студентів відстрочку… Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться — то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично, — зазначив нардеп.

У законопроєкті № 13574 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян», який розглядався у парламенті сьогодні, 15 січня, пропонувалося, аби чоловіки старше 25 років, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової передвищої або професійної освіти, не мали права на відстрочку. Законопроєкт не був ухвалений — його передано на повторне друге читання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Раді хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для студентів старше 25 років.

У вересні парламентський комітет з питань нацбезпеки прийняв рішення рекомендувати до прийняття за основу законопроект Кабміну 13634, за яким частина здобувачів освіти втратить право на відстрочку. Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 23  Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Комітет вказав, що прийняття законопроєкту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації. 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт студенти відстрочка мобілізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх