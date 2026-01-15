Юнаки СК «Полтави» розпочинають новий сезон, матчем із «Будівельником»

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 133

Це буде перша гра полтавців у 2026 році та частина підготовки до весняної частини чемпіонату U-19

18 січня у Кременчуці стартує черговий сезон великого футболу. Саме цього дня на поле стадіону «Кремінь-арена ім. О. Бабаєва» вийдуть дві команди. О 12.00 розпочнеться контрольний поєдинок між кременчуцьким «Будівельником» та юнацькою командою СК «Полтава».

Це буде перша гра для полтаво-кременчуцького колективу у 2026 році. Команда під керівництвом старшого тренера Ігоря Климовського, тренерів Ярослава Здирка, Антона Диндікова та Юрія Чумака вже розпочала підготовку до нового сезону, старт якого, як кажуть, не за горами — 20 лютого полтавська юнь гостюватиме на Західній Україні. У рамках 17-го туру Національної Ліги U-19 наші футболісти проведуть цього дня матч з колективом, над яким полтавці у першій частині чемпіонату здобули першу і єдину поки перемогу. Тоді матч СК Полтава — «Верес» (Рівне) закінчився упевненою перемогою господарів — 3:0.

Офіційно новорічно-зимові канікули для СК «Полтави» закінчилися 10 січня, коли 22 футболісти зібралися у Кременчуці на своєму домашньому стадіоні, провели збори з тренерським складом та перше півторагодинне тренування. Але фактично футболісти вже з 29 грудня 2025 року, як кажуть, стали на ноги. Кожен з молодих гравців отримав індивідуальне завдання, яке мав виконувати та звітувати перед тренерамським штабом. Завдання полягало у щоденному тренуванні, котре включало бігову частину та заняття у тренажерці. А вже з 10 січня цього року команда увійшла в режим щоденних дворазових тренувань. Вони чергуватимуться з проведенням контрольних поєдинків.

Крім матчу з «Будівельником» 18 січня СК «Полтава» гратиме:

24 січня — з «Рокитою». Ця гра, до речі, відбудеться у Полтаві.

31 січня з «Кривбасом» U -19 . Матч планується провести у Кременчуці.

4 лютого — з полтавським «Динамо ».

7 лютого з «Олександрією» U-19 .

13 лютого — поки кременчуківці у пошуках можливого суперника.

Команду Ігоря Климовського чекають суттєві кадрові зміни, що цілком зрозуміло з огляду на те, що команда поки що посідає останнє місце, і в першій частині чемпіонату здобула лише чотири очки (одна перемога та нічия).

Власне, деякі зміни вже сталися. Після крайнього матчу восени 25-го керівництво колективу вирішило розпрощатися з чотирма футболістами. До їх числа увійшли воротар Іван Шапша, польові гравці — Данило Моротченко, Федір Кокшаров та Єлисей Погорельцев. Звісно, це не всі зміни. Однозначно будуть ще. Вже починають прибувати до Кременчука нові гравці, котрі намагатимуться сподобатися тренерам та закріпитися в складі команди. Декого з них кременчуцькі вболівальники зможуть побачити вже 18 січня у матчі СК «Полтава» та «Будівельника»…