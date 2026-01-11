У Раді хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для студентів старше 25 років

Документ передбачає скасування відстрочки для чоловіків від 25 років, які вирішили здобувати освіту після початку повномасштабної війни

У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які можуть скасувати відстрочку для чоловіків від 25 років, що вступають до закладів вищої, передвищої або професійної освіти. Про це заявив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в етері «Єдиних новин».

За словами Бабака, в оборонному комітеті вже є законопроєкт, готовий до другого читання. Документ передбачає скасування відстрочки для чоловіків від 25 років, які вирішили здобувати освіту після початку повномасштабної війни.

Депутат наголосив, що йдеться не про обмеження права на освіту, а лише про право на відстрочку від мобілізації.

Він також навів статистику: до 2022 року в Україні навчалися в середньому близько 30 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх кількість зросла до приблизно 250 тисяч.

За словами парламентаря, держава вже перевіряє, чи справді такі студенти навчаються.

— Державна служба якості освіти провела велику кількість перевірок. У результаті відрахували майже 50 тисяч людей, які фактично не навчалися, а лише формально перебували в закладах освіти, — сказав Бабак.

Він додав, що перевірки стосуються не лише студентів, а й керівництва навчальних закладів, яке їх зараховувало.

Нагадаємо, у вересні парламентський комітет з питань нацбезпеки прийняв рішення рекомендувати до прийняття за основу законопроект Кабміну 13634, за яким частина здобувачів освіти втратить право на відстрочку. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Комітет вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.