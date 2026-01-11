ГО "Захист держави"
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ

У Раді хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для студентів старше 25 років

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 0

Документ передбачає скасування відстрочки для чоловіків від 25 років, які вирішили здобувати освіту після початку повномасштабної війни

У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які можуть скасувати відстрочку для чоловіків від 25 років, що вступають до закладів вищої, передвищої або професійної освіти. Про це заявив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в етері «Єдиних новин».

За словами Бабака, в оборонному комітеті вже є законопроєкт, готовий до другого читання. Документ передбачає скасування відстрочки для чоловіків від 25 років, які вирішили здобувати освіту після початку повномасштабної війни.

Депутат наголосив, що йдеться не про обмеження права на освіту, а лише про право на відстрочку від мобілізації.

Він також навів статистику: до 2022 року в Україні навчалися в середньому близько 30 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх кількість зросла до приблизно 250 тисяч.

За словами парламентаря, держава вже перевіряє, чи справді такі студенти навчаються.

— Державна служба якості освіти провела велику кількість перевірок. У результаті відрахували майже 50 тисяч людей, які фактично не навчалися, а лише формально перебували в закладах освіти, — сказав Бабак.

Він додав, що перевірки стосуються не лише студентів, а й керівництва навчальних закладів, яке їх зараховувало.

Нагадаємо, у вересні парламентський комітет з питань нацбезпеки прийняв рішення рекомендувати до прийняття за основу законопроект Кабміну 13634, за яким частина здобувачів освіти втратить право на відстрочку. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 23  Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Комітет вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації. 

0
Автор: Телеграф
Теги: освіта мобілізація університет студенти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх