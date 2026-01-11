У Козельщинській громаді горів сінник: знищено 1,6 тонни сіна

У суботу, 10 січня, у селі Хорішки Козельщинської громади Кременчуцького району сталася пожежа сінника. Про це повідомили рятувальники.
Повідомлення про пожежу на вулиці Олеся Гончара надійшло о 23.48. Вогонь охопив сінник на території приватного домоволодіння.
Унаслідок пожежі згоріла покрівля на площі близько 25 квадратних метрів та 1,6 тонни сіна. Сам сінник вдалося врятувати від повного знищення.
Причини займання з’ясовують.
