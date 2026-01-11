ГО "Захист держави"
Полтавщина, Війна

У Полтаві посилять контроль за військовим обліком: що відомо

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 764

У 2026 році в Полтаві планують активніше перевіряти військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів

У Полтаві посилять контроль за дотриманням правил військового обліку. Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на рішення виконавчого комітету за 9 січня.

Згідно з рішенням, у Полтаві створять спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи, підприємства, установи та організації. Комісія звертатиме увагу на правильність ведення списків військовозобов’язаних, своєчасне звіряння даних із територіальними центрами комплектування та наявність відповідальних за військовий облік працівників, вказує Суспільне.

Підприємства й установи зобов’яжуть інформувати ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила. Також міська влада планує посилити взаємодію з поліцією щодо розшуку та доставки до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Окремо передбачено, що людей, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть ідентифікувати під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ. У разі потреби поліція зможе доставити таких громадян до ТЦК для оформлення документів.

Крім того, міська влада планує активніше інформувати полтавців про правила військового обліку через медіа та офіційний сайт міської ради. Також хочуть запровадити онлайн-консультації для громадян і відповідальних працівників підприємств.

Нагадаємо, факт незаконної мобілізації не звільняє військовозобов’язаного від проходження військової служби. Про це раніше журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко.

Автор: Телеграф
Теги: мобілізація
