До 3,5 черг одночасно: як відключатимуть електроенергію на Полтавщині 11 січня

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 11 січня запровадять графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Згідно з оприлюдненим графіком, світло відключатимуть у такому режимі:
Енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, раніше АТ «Полтаваобленерго» анонсувало оновлення графіку погодинного відключення електроенергії, який мав почати діяти з 10 січня 2026 року. Як вказували депутати облради, під новий графік відключень потрапили підприємства, які вважалися критичними і раніше не знеструмлювалися, зокрема лікарні та насосні підстанції. Тому 9 січня вони підтримали звернення до Кабінему міністрів щодо скасування нових графіків погодинного відключення світла.
Як повідомили в «Полтаваобленерго», за зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.
