До 3,5 черг одночасно: як відключатимуть електроенергію на Полтавщині 11 січня

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 397

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 11 січня запровадять графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Згідно з оприлюдненим графіком, світло відключатимуть у такому режимі:

з 00.00 до 05.00 — 1,5 черги

з 05.00 до 08.00 — 2,5 черги

з 08.00 до 15.00 — 3 черги

з 15.00 до 19.00 — 3,5 черги

з 19.00 до 22.00 — 3 черги

з 22.00 до 23.59 — 2,5 черги

Енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше АТ «Полтаваобленерго» анонсувало оновлення графіку погодинного відключення електроенергії, який мав почати діяти з 10 січня 2026 року. Як вказували депутати облради, під новий графік відключень потрапили підприємства, які вважалися критичними і раніше не знеструмлювалися, зокрема лікарні та насосні підстанції. Тому 9 січня вони підтримали звернення до Кабінему міністрів щодо скасування нових графіків погодинного відключення світла.

Як повідомили в «Полтаваобленерго», за зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.