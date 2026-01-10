На Полтавщині чоловік перевозив собаку, обмотавши його щелепи скотчем: його оштрафували — поліція

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 254

Увечері 9 січня у соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік перевозив собаку в електричці, обмотавши тварині щелепи та шию скотчем. Після розголосу правоохоронці зареєстрували подію та почали шукати власника собаки. Поліціянти встановили, що тварина належить жителю Карлівської громади. Про це повідомили у поліції Полтавщини.