На Полтавщині чоловік перевозив собаку, обмотавши його щелепи скотчем: його оштрафували — поліція

Поліція розшукала власника тварини після відео з соцмереж
Увечері 9 січня у соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік перевозив собаку в електричці, обмотавши тварині щелепи та шию скотчем. Після розголосу правоохоронці зареєстрували подію та почали шукати власника собаки. Поліціянти встановили, що тварина належить жителю Карлівської громади. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол за жорстоке поводження з твариною — за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Наразі поліцейські разом із представниками комунальної служби та волонтерами працюють над вилученням собаки. Тварину планують найближчим часом помістити в безпечні умови.
У поліції нагадали: у разі виявлення жорстокого поводження з тваринами слід одразу телефонувати на лінію 102.
Нагадаємо, на Полтавщині суд виніс вирок пенсіонерці, яка у липні 2021 року стріляла в сусідського собаку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.