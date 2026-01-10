У Кременчуці продовжили домашній арешт обвинуваченому у смертельній бійці в кафе

Крюківський районний суд Кременчука 8 січня продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту одному з обвинувачених у справі про бійку, внаслідок якої помер чоловік. Про це стало відомо з ухвали суду.

За матеріалами ухвали, йдеться про події 29 грудня 2022 року біля приміщення кафе HOOKAH HOUSE LoungeBar на вулиці Юрія Руфа в Кременчуці. Слідство вважає, що під час сварки двоє чоловіків завдали потерпілому травм. Згодом він помер, а причиною смерті, за даними документа, стала закрита черепно-мозкова травма.

Прокурор просив продовжити домашній арешт. Суд продовжив запобіжний захід до 8 березня 2026 року.

