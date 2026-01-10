ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Допомога військовим, Війна

Відкрито збір на машину для підрозділу на фронті: серед бійців — військовий з Кременчука

Вчора, 13:26

Потрібно зібрати 300 тисяч гривень на авто для бойових завдань

Військовослужбовці 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, серед яких є боєць із Кременчука, відкрили збір коштів на автомобіль для підрозділу, що вже понад рік виконує бойові завдання на Покровському напрямку.

За словами військових, автомобіль необхідний для евакуації, підвезення особового складу, забезпечення та щоденної роботи підрозділу в зоні бойових дій.

Окрім авто, бійці також потребують генераторів і терміналів Starlink, які швидко виходять з ладу через постійні обстріли та складні умови експлуатації. Військові просять волонтерів і фонди долучитися до допомоги з цим обладнанням.

Мета збору — 300 тисяч гривень.

Посилання на банку: https://www.privat24.ua/send/i4mz4 

Картка ПриватБанку: 5168 7521 5432 6915

Картка Monobank (кошти перерахують на основну банку): 4441 1144 6116 3550

Організатори закликають усіх охочих підтримати збір та поширити інформацію.

Автор: Телеграф
Коментарі: 1

252
Prav:
Вчора, 19:39

Хіба не держава ці питання повинна вирішувати ? Чому б не звернутися на телемарафон, хай освітять проблему. Може навіть міністр оборони з Нью-Йорка чи Майамі це побачить. 


4 0

