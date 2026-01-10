Прокурори Полтавщини довели до судів понад сотню справ про екозлочини

Упродовж 2025 року до судів Полтавської області передали 132 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері охорони довкілля. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.
За даними відомства, 42 провадження стосуються незаконних порубок, перевезення, зберігання та збуту лісу. Також прокурори подали 115 позовів на загальну суму майже 106 млн грн.
Суди вже задовольнили 93 позови на 42,6 млн грн. Решта справ нині перебувають на розгляді.
Нагадаємо, у листопаді на Полтавщині виявили незаконну вирубку: екоінспектори нарахували понад сотню пнів.
