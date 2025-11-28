На Полтавщині виявили незаконну вирубку: екоінспектори нарахували понад сотню пнів

28 листопада на Полтавщині працівники Пункту екологічного контролю № 1 знайшли у лісі незаконну вирубку. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Центрального округу.

Під час огляду інспектори зафіксували 127 пнів — дерева спиляли до повного припинення росту. На місці також виявили людей, які саме рубали ліс.

На виклик прибули слідчі Полтавського райуправління поліції, які з’ясовують обставини правопорушення та встановлюють коло причетних.

В інспекції нагадують, що за незаконну вирубку дерев передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, і закликають громадян не нищити ліс.