На Полтавщині виявили незаконну вирубку: екоінспектори нарахували понад сотню пнів

28 листопада на Полтавщині працівники Пункту екологічного контролю № 1 знайшли у лісі незаконну вирубку. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Центрального округу.
Під час огляду інспектори зафіксували 127 пнів — дерева спиляли до повного припинення росту. На місці також виявили людей, які саме рубали ліс.
На виклик прибули слідчі Полтавського райуправління поліції, які з’ясовують обставини правопорушення та встановлюють коло причетних.
В інспекції нагадують, що за незаконну вирубку дерев передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, і закликають громадян не нищити ліс.
Нагадаємо, восени шістьох полтавців звинувачували у незаконній вирубці деревини у лісосмугах. Збитки громадам оцінили у 4,3 млн грн.
