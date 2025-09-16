Шестеро полтавців незаконно нарубали деревини у лісосмугах на 4,3 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 132

На Полтавщині судитимуть шістьох чоловіків за звинуваченням у масштабних незаконних порубках дерев. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, організатором схеми був 37-річний житель Полтавського району. На початку 2025 року він створив групу, до якої залучив п’ятьох місцевих мешканців. Разом вони здійснювали незаконні порубки дерев у лісосмугах, а згодом продавали деревину населенню для власного збагачення.

Збитки від їхніх дій для Карлівської міської та Ланнівської сільської рад становлять понад 4,3 мільйона гривень. Прокурори пред’явили обвинуваченим позов з вимогою відшкодувати завдану шкоду.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев у лісосмугах, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, учинені повторно, у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки.

Як раніше зазначали у поліції, чоловікам загрожує від 5 до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині підрядник лісництва незаконно нарубав дерев на 2,2 млн грн.