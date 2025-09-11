На Полтавщині судитимуть «чорних лісорубів», які завдали збитків на понад 4 млн грн

У Полтавському районі завершили розслідування щодо організованої групи «чорних лісорубів». Про це повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даними слідства, 37-річний підприємець разом із п’ятьма знайомими вирубували дуб, акацію, ясен та клен у захисних насадженнях без дозволів. Деревину накопичували та продавали місцевим жителям.

Їхні дії завдали Ланнівській сільській та Карлівській міській радам збитків більш ніж на 4,3 млн грн.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду.

Фігурантам інкримінують ч.2, 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 ККУ — незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут деревини, вчинені групою осіб повторно, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає від 5 до 7 років ув’язнення.

