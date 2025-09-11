У Полтаві на переході ВАЗ збив 16-річну дівчину

11 вересня близько 9.45 на вулиці Соборності у Полтаві автомобіль ВАЗ наїхав на неповнолітню дівчину, яка переходила дорогу. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними, за кермом перебував 42-річний водій. Унаслідок ДТП 16-річна полтавка отримала травми та була госпіталізована.
Слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини аварії встановлюють.
Нагадаємо, що у Кременчуці на вулиці Приходька легковик збив велосипедистку.
