У Полтаві на переході ВАЗ збив 16-річну дівчину

Сьогодні, 15:28

11 вересня близько 9.45 на вулиці Соборності у Полтаві автомобіль ВАЗ наїхав на неповнолітню дівчину, яка переходила дорогу. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними, за кермом перебував 42-річний водій. Унаслідок ДТП 16-річна полтавка отримала травми та була госпіталізована.

Слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини аварії встановлюють.

