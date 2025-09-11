На Полтавщині розслідують можливе розкрадання понад 5 мільйонів гривень під час ремонту свердловин

Як з’ясували правоохоронці, директор приватної фірми залучив до виконання робіт працівників без належної сертифікації

На Полтавщині слідчі підозрюють трьох осіб у розкраданні коштів державного газовидобувного підприємства під час капремонту свердловин. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 11 вересня.

Йдеться про директора приватного товариства, його підлеглого та службовця державного підприємства. За даними слідчих, у 2023 році обидва товариства уклали договір про надання послуг, пов’язаних із видобуванням газу.

Як з’ясували правоохоронці, директор приватної фірми залучив до виконання робіт працівників без належної сертифікації. Через це державне підприємство зазнало збитків на понад 5 млн гривень.

Директору приватного товариства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — це заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Ще двох співробітників, з приватного та державного підприємств, підозрюють у пособництві — за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

