У Градизькій громаді на Кременчуччині викрили незаконну порубку дерев

Сьогодні, 10:36

На території Градизької громади у межах Сулинського заказника на Кременчуччині двоє чоловіків незаконно вирубували дерева. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, чоловіків побачили правоохоронці під час патрулювання прибережної території Сулинського заказника — ті поблизу села Мозоліївка рубали дерева.

Для документування правопорушення на місце викликали слідчо-оперативну групу та працівників Державної екологічної інспекції Центрального округу. На місці поліціянти вилучили деревину та інші речові докази, які можуть свідчити про протиправну діяльність.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев. Чоловікам може загрожувати до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині судили чоловіка, який незаконно нарубав дерев на понад 82 тисячі гривень.