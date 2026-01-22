У Градизькій громаді на Кременчуччині викрили незаконну порубку дерев

На території Градизької громади у межах Сулинського заказника на Кременчуччині двоє чоловіків незаконно вирубували дерева. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, чоловіків побачили правоохоронці під час патрулювання прибережної території Сулинського заказника — ті поблизу села Мозоліївка рубали дерева.
Для документування правопорушення на місце викликали слідчо-оперативну групу та працівників Державної екологічної інспекції Центрального округу. На місці поліціянти вилучили деревину та інші речові докази, які можуть свідчити про протиправну діяльність.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев. Чоловікам може загрожувати до трьох років обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині судили чоловіка, який незаконно нарубав дерев на понад 82 тисячі гривень.
