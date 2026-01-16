ГО "Захист держави"
Полтавщина

Жителя Полтавщини покарали за незаконну вирубку дерев

Сьогодні, 22:00

 

Суд призначив пробаційний нагляд і стягнув понад 80 тисяч гривень

Семенівський районний суд Полтавської області визнав винним жителя Полтавщини у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Як встановив суд, 13 жовтня 2025 року чоловік без будь-яких дозвільних документів спиляв два сироростучі дерева породи «ясен звичайний» у яру за межами села Білогуби Кременчуцького району. Для цього він використав бензопилу. Сума завданих збитків Семенівській селищній раді склала понад 82 тисячі гривень.

Обвинувачений визнав свою провину повністю та пояснив, що спиляв дерева з метою продажу дров і для опалення власного будинку.

Суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік. Також із чоловіка стягнули понад 82 тисячі гривень шкоди, завданої довкіллю, та понад 7 тисяч гривень процесуальних витрат. Бензопилу, якою здійснювали незаконну порубку, конфіскували, а спиляні дерева передали Семенівській селищній раді.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення збитки, завдані довкіллю Полтавщини, перевищили 12 млрд грн.

Автор: Катерина Животовська
Теги: вирок суду штраф незаконні дії вирубка лісу
