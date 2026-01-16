Безробітних у Кременчуці залучать до громадських робіт за кошти міста

Місто виділяє гроші, щоб безробітні мали тимчасову роботу і водночас допомагали літнім людям, людям з інвалідністю та іншим вразливим мешканцям громади

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради ухвалив рішення виділити 500 тисяч гривень зі Стабілізаційного фонду міської територіальної громади для КНП «Центр надання соціальних послуг “ТУРБОТА”». Про це йдеться на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради. .

Кошти спрямують на організацію громадських робіт для осіб, які перебувають на обліку в Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості як безробітні. Фінансування здійснюватиметься на умовах співфінансування з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

До виконання робіт планують залучати безробітних для надання допомоги вразливим категоріям населення. Зокрема, йдеться про підтримку людей похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих та інших громадян, які не можуть самостійно подолати наслідки техногенних, природних або воєнних факторів.

