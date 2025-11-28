Полтавська область у п’ятірці кращих за роботою служби зайнятості з працевлаштування

У січні-жовтні цього року 33,3 тисячі жителів Полтавщини, які шукали роботу, скористалися послугами обласної служби зайнятості. З них працевлаштувалося 14,8 тисячі громадян, зокрема 5,8 тисячі осіб у статусі безробітного. За цим показником наша область на п’ятому місці в Україні. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Загалом в області за 10 місяців:
Більше про можливості працевлаштування — за посиланням.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» у жовтні писав про роботу Кременчуцької філії Полтавського обласного центра зайнятості. Ми розповіли, чому підприємства Кременчуччини шукають працівників, а на обліку в центрі зайнятості перебуває понад тисяча безробітних.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.