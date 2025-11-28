Олена Шуляк
Бізнес/Робота, Полтавщина

Полтавська область у п’ятірці кращих за роботою служби зайнятості з працевлаштування

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 4

 

За 9 місяців поточного року обласна служба зайнятості працевлаштувала майже 15 тисяч громадян

У січні-жовтні цього року 33,3 тисячі жителів Полтавщини, які шукали роботу, скористалися послугами обласної служби зайнятості. З них працевлаштувалося 14,8 тисячі громадян, зокрема 5,8 тисячі осіб у статусі безробітного. За цим показником наша область на п’ятому місці в Україні. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Загалом в області за 10 місяців:

  • 4,8 тисячі роботодавців співпрацювали з обласною службою зайнятості;
  • 21,5 тисячі пропозицій роботи;
  • 2 800 безробітних пройшли професійне навчання;
  • 1 300 осіб отримали ваучер на навчання.
— Станом на 1 листопада на обліку в обласній службі зайнятості перебували 5,8 тисячі безробітних при 3,4 тисячі вакансій. Найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, працівників сфери торгівлі та послуг, кваліфікованих робітників з інструментом, працівників найпростіших професій, — йдеться в повідомленні.

Більше про можливості працевлаштування — за посиланням.

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» у жовтні писав про роботу Кременчуцької філії Полтавського обласного центра зайнятості. Ми розповіли, чому підприємства Кременчуччини шукають працівників, а на обліку в центрі зайнятості перебуває понад тисяча безробітних.

