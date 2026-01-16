Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У суботу, 16 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Велика Набережна, 1, 1А, 7, 9
вул. Івана Приходька, 99–109
вул. Київська, 1/49, 3А, 3Б
вул. Олександрійська, 2
вул. Редутна, 48А
вул. Сержанта Філіппова, 23–47
пров. Івана Приходька, 8, 10
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
