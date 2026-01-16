ГО "Захист держави"
Полтавщина

Від початку повномасштабного вторгнення збитки, завдані довкіллю Полтавщини, перевищили 12 млрд грн

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 116

 

В області розглядається механізм стягнення цих збитків

На Полтавщині з початку повномасштабного вторгнення екологічні збитки довкіллю перевищили 12,2 млрд гривень. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич за результатом зустрічі із керівником Держекоінспекції Центрального округу Сергієм Поліщуком.

Нині в області розгялдають механізм стягнення цих збитків, а також сприяння активній взаємодії органів місцевого самоврядування задля ліквідації екологічних проблем у громадах. 

Також стало відомо, що упродовж 2025 року на території Полтавської області ліквідували 221 стихійне звалище загальною площею близько 45 гектарів.

Серед пріоритетних напрямів роботи очільник ПОВА також озвучив поводження з відходами, охорону територій природно-заповідного фонду, винесення меж заповідних зон у натуру, встановлення прибережно-захисних смуг та покращення стану водних об’єктів області.

Крім того, в регіоні посилюють контроль за використанням природних ресурсів і реагування на екологічні правопорушення, зокрема ті, що пов’язані з наслідками війни.

У процесі роботи увага також приділяється пілотному проєкту, який впроваджується у Кременчуці — залучення ветеранів війни до роботи Держекоінспекції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Кременчук лідирує в області за рівнем забруднення повітря та відходами.

Автор: Яна Гудзь
Теги: довкілля екологія Держекоінспекція
Вверх