Кременчук лідирує в області за рівнем забруднення повітря та відходами: що відомо про екологічні проблеми громади

Сьогодні, 08:30

Кременчук входить до найбільш промислово розвинених громад Полтавщини, однак така концентрація виробництв створює значне екологічне навантаження. Як свідчать дані, які зібрали науковці Кременчуцького національного університету, місто забезпечує близько 7% валового внутрішнього продукту України, але водночас посідає перше місце на Полтавщині за обсягами шкідливих викидів у повітря. Про це стало відомо зі звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Програми охорони довкілля Кременчуцької громади на 2026-2030 роки.

Науковці вказують, що основними забруднювачами залишаються промислові підприємства та автотранспорт. Ситуацію погіршують несприятливі метеоумови, які затримують розсіювання токсичних речовин.

У розділі щодо екологічних проблем громади описують і ситуацію з водними ресурсами. Вказано, що русла місцевих річок замулюються, а очисні споруди працюють із перебоями через зношеність мереж. Науковці КрНУ акцентують на стані Кременчуцького водосховища — єдиного джерела питної води для міста. У літній період там фіксують підвищення концентрації марганцю та зниження рівня кисню, що погіршує якість води.

Ще одна проблема громади — поводження з відходами. Кременчук займає перше місце в області за обсягами утворення промислових і твердих побутових відходів: на місто припадає 20% усього сміття Полтавщини, а також понад половину відходів І–ІІІ класу небезпеки (I клас (надзвичайно небезпечні) — III клас (помірно небезпечні). Міське звалище вже на межі переповнення, а сучасної інфраструктури для переробки сміття у місті немає, йдеться у звіті.

Зазначено, що подолати екологічні виклики можливо лише за умови модернізації підприємств, створення нових систем утилізації відходів, розвиток еколого-просвітницької роботи з населенням, підвищення ефективності природоохоронних систем.