Кременчук лідирує в області за рівнем забруднення повітря та відходами: що відомо про екологічні проблеми громади

Місто потребує модернізації підприємств і створення сучасної системи утилізації відходів, йдеться у звіті
Кременчук входить до найбільш промислово розвинених громад Полтавщини, однак така концентрація виробництв створює значне екологічне навантаження. Як свідчать дані, які зібрали науковці Кременчуцького національного університету, місто забезпечує близько 7% валового внутрішнього продукту України, але водночас посідає перше місце на Полтавщині за обсягами шкідливих викидів у повітря. Про це стало відомо зі звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Програми охорони довкілля Кременчуцької громади на 2026-2030 роки.
Науковці вказують, що основними забруднювачами залишаються промислові підприємства та автотранспорт. Ситуацію погіршують несприятливі метеоумови, які затримують розсіювання токсичних речовин.
У розділі щодо екологічних проблем громади описують і ситуацію з водними ресурсами. Вказано, що русла місцевих річок замулюються, а очисні споруди працюють із перебоями через зношеність мереж. Науковці КрНУ акцентують на стані Кременчуцького водосховища — єдиного джерела питної води для міста. У літній період там фіксують підвищення концентрації марганцю та зниження рівня кисню, що погіршує якість води.
Ще одна проблема громади — поводження з відходами. Кременчук займає перше місце в області за обсягами утворення промислових і твердих побутових відходів: на місто припадає 20% усього сміття Полтавщини, а також понад половину відходів І–ІІІ класу небезпеки (I клас (надзвичайно небезпечні) — III клас (помірно небезпечні). Міське звалище вже на межі переповнення, а сучасної інфраструктури для переробки сміття у місті немає, йдеться у звіті.
Зазначено, що подолати екологічні виклики можливо лише за умови модернізації підприємств, створення нових систем утилізації відходів, розвиток еколого-просвітницької роботи з населенням, підвищення ефективності природоохоронних систем.
Нагадаємо, Кременчук став одним із чотирьох міст України, які братимуть участь у пілотному проєкті по впровадженню європейської системи управління відходами.
У межах цього пілотного проєкту планується реновація Деївського звалища та впорядкування поводження з побутовими відходами у Кременчуці. Крім цього, передбачені обмін досвідом із подібними організаціями з управління відходами у Швеції та інших країнах, а також випробування інноваційних моделей управління відходами: сортування, збирання та обробки відходів у місці їх утворення.
Меморандум щодо співпраці Кременчук підписав із Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів і Шведською асоціацією з управління відходами та переробки.
Розмови про реновацію Деївського звалища почалися ще торік. Тоді міський голова Віталій Малецький анонсував впровадження у місті пілотного проєкту в рамках шведсько-української програми «Посилення управління побутовими відходами в Україні» (WM4U). Цей проєкт передбачає, що Деївське звалище зможе працювати ще кілька десятків років, якщо на тому місці проведуть рекультивацію та поглиблять процес перероблювання сміття.
Додамо, що у жовтні Полтавська обласна військова адміністрація розповіла, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.
В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання минулого року Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією.
Зазначимо, що у грудні 2023 року у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера.
«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому.
