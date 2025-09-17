Кременчук лідирує в області за рівнем забруднення повітря та відходами: що відомо про екологічні проблеми громади

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

Кременчук лідирує в області за рівнем забруднення повітря та відходами: що відомо про екологічні проблеми громади

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 342

 Місто потребує модернізації підприємств і створення сучасної системи утилізації відходів, йдеться у звіті 

Кременчук входить до найбільш промислово розвинених громад Полтавщини, однак така концентрація виробництв створює значне екологічне навантаження. Як свідчать дані, які зібрали науковці Кременчуцького національного університету, місто забезпечує близько 7% валового внутрішнього продукту України, але водночас посідає перше місце на Полтавщині за обсягами шкідливих викидів у повітря. Про це стало відомо зі звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Програми охорони довкілля Кременчуцької громади на 2026-2030 роки. 

Науковці вказують, що основними забруднювачами залишаються промислові підприємства та автотранспорт. Ситуацію погіршують несприятливі метеоумови, які затримують розсіювання токсичних речовин.

У розділі щодо екологічних проблем громади описують і ситуацію з водними ресурсами. Вказано, що русла місцевих річок замулюються, а очисні споруди працюють із перебоями через зношеність мереж. Науковці КрНУ акцентують на стані Кременчуцького водосховища — єдиного джерела питної води для міста. У літній період там фіксують підвищення концентрації марганцю та зниження рівня кисню, що погіршує якість води.

Ще одна проблема громади — поводження з відходами. Кременчук займає перше місце в області за обсягами утворення промислових і твердих побутових відходів: на місто припадає 20% усього сміття Полтавщини, а також понад половину відходів І–ІІІ класу небезпеки (I клас (надзвичайно небезпечні) — III клас (помірно небезпечні). Міське звалище вже на межі переповнення, а сучасної інфраструктури для переробки сміття у місті немає, йдеться у звіті.

Зазначено, що подолати екологічні виклики можливо лише за умови модернізації підприємств, створення нових систем утилізації відходів, розвиток еколого-просвітницької роботи з населенням, підвищення ефективності природоохоронних систем.

Нагадаємо, Кременчук став одним із чотирьох міст України, які братимуть участь у пілотному проєкті по впровадженню європейської системи управління відходами. 

У межах цього пілотного проєкту планується реновація Деївського звалища та впорядкування поводження з побутовими відходами у Кременчуці. Крім цього, передбачені обмін досвідом із подібними організаціями з управління відходами у Швеції та інших країнах, а також випробування інноваційних моделей управління відходами: сортування, збирання та обробки відходів у місці їх утворення.

Меморандум щодо співпраці Кременчук підписав із Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів і Шведською асоціацією з управління відходами та переробки.

Будівництво сміттєпереробного заводу і реновація звалища: що відомо

Розмови про реновацію Деївського звалища почалися ще торік. Тоді міський голова Віталій Малецький анонсував впровадження у місті пілотного проєкту в рамках шведсько-української програми «Посилення управління побутовими відходами в Україні» (WM4U). Цей проєкт передбачає, що Деївське звалище зможе працювати ще кілька десятків років, якщо на тому місці проведуть рекультивацію та поглиблять процес перероблювання сміття. 

Додамо, що у жовтні Полтавська обласна військова адміністрація розповіла, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.

В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання минулого року Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією

Зазначимо, що у грудні 2023 року у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера. 

«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому. 

0
Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: архів КТ
Теги: екологія звалище сміття сміттєпереробний завод забруднення повітря відходи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх