Кременчук

Депутатська комісія вимагає огородити занедбану будівлю у центрі Кременчука парканом

Сьогодні, 18:03

 

Доручення, яке депутати дали виконавчим органам місяць тому, досі не виконане, а будівля може становити потенційну небезпеку

У п'ятницю, 16 січня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради. Перед початком розгляду проєктів рішень, що виносяться на сесію Кременчуцької міської ради, депутати обговорили виконання доручень, наданих відповідним службам на минулих засіданнях. Як з’ясувалося, деякі з них комунальники виконувати не поспішають.

Депутат Олександр Роженко поцікавився чи огороджена занедбана будівля, на даху якої вже почали рости дерева. Будівля знаходиться у самому центрі міста поблизу ЦНАПу на вулиці Покровська, 30.

Виявилося, що за місяць, який минув з обговорення цього питання на засіданні комісії та надання доручення управлінню контролю за станом благоустрою і Крюківській райадміністрації, щоб вони зобов’язали власника об’єкта привести будівлю до належного стану та огородити її парканом, майже нічого не змінилося. За виключенням того, що 25 грудня орендарю ТОВ «Будсервіс» чиновники направили листа з відповідними вимогами.

Це викликало обурення у членів комісії. Вони згадали й про балансоутримувача цієї будівлі — КГЖЕП «Автозаводський», який теж мав би контролювати її стан. Микола Бокован зауважив, що відділам контролю за станом благоустрою районних адміністрацій потрібно працювати з порушниками жорсткіше, повністю використовуючи надані їм повноваження.

— Надсилати припис щодо порушень, складати адміністративний протокол, щоб можна було притягнути до відповідальності. Ми готові у цьому вам допомогти — надайте нашій комісії список проблемних ділянок, а ми вже будемо шукати важелі впливу на їх користувачів, - заявив депутат.

Його підтримав голова комісії Сергій Порчирян, який заявив, що це питання залишається на контролі і його розглянуть на наступному засідання депутатської комісії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що нежитловий будинок на вулиці Тараса Шевченка, 38 орендуватиме ТОВ «Єврокор Плюс». Одним з власників цієї компанії є депутат міської ради Сергій Порчирян.

У грудні виконком затвердив оцінку цієї будівлі, проведеної на замовлення ТОВ «Єврокор Плюс». Стало відомо, що ця компанія хоче провести там невід’ємні поліпшення. Після погодження проведення таких робіт виконкомом, відкривається шлях до викупу комунального майна орендарями без проведення аукціону.

Автор: Віктор Крук
Теги: земельна комісія Кременчуцька міська рада благоустрій депутати
Вверх