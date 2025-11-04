Цифрова система «Обрій» об’єднає всі сервіси зайнятості в єдиний цифровий маршрут

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 34

Уряд підтримав створення цифрової системи «Обрій», яка об’єднає всі сервіси зайнятості в єдиний цифровий маршрут. Про це повідомили в Полтавській ОВА.

На порталі «Дія» будуть доступні нові опції:

реєстрація статусу безробітного;

оформлення допомоги;

офіційне звільнення на тимчасово окупованих територіях;

грант для перекваліфікації;

підтвердження кваліфікації.

Тобто, через «Дію» можна буде отримати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

«Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками та досвідом. Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби фахівцях.

Якщо людина не влаштовується на роботу протягом 60 днів, кар’єрні радники Служби зайнятості ще до отримання статусу безробітного будуть активніше пропонувати вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант.

Також з’явиться електронний реєстр кваліфікацій. Доступ буде безоплатним і відкритим. Українці зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання.

«Обрій» — результат взаємодії Мінекономіки та Державної служби зайнятості.

— Ініціатива допоможе спростити процес працевлаштування, залучити бізнес і навчальні заклади до перекваліфікації, аналізувати ринок праці. Попри воєнні виклики Україна робить впевнені кроки на шляху цифрової трансформації , - йдеться у повідомленні .

Кар’єрне консультування: де ветерани можуть безоплатно отримати консультацію фахівця з професійної адаптації

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що уряд ухвалив рішення щодо посилення підтримки українців у працевлаштуванні.

Серед ухвалених рішень посилення підтримки ветеранів війни, розширення можливостей залучення до суспільно корисних робіт та створення Єдиного реєстру кваліфікацій. А також експериментальний проєкт проактивної підтримки безробітних.

Найсучасніше обладнання для підготовки високопрофесійних фахівців: у Кременчуцькому ВПУ № 7 показали навчальні майстерні

Ми також повідомляли, що уряд оновив грантову програму «Власна справа», що відкриває більше можливостей для ветеранів війни, їхніх родин та молоді.

Раніше ми писали, що на базі ВПУ № 7 у Кременчуці реалізується проєкт «Навички для інклюзивності», який створений для тих, хто завершив військову службу або має інвалідність. Це реальний шанс здобути нову професію з підтримкою спеціалістів та подальшим працевлаштуванням.