Кременчук

До 19 січня стане ясно, чи підуть школярі на канікули до 1 лютого, чи будуть навчатися дистанційно

Сьогодні, 22:03

 

Кабмін доручив МОН та обласним адміністраціям до 1 лютого опрацювати питання формату навчання через наслідки атак на енергосистеми.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 15 січня 2026 року № 39, яка передбачає перевірку доцільності тимчасового припинення очного навчання у закладах освіти. МОН разом з обласними адміністраціями повинно до 19 січня надати рекомендації щодо переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул для дітей, зокрема у дошкільних закладах. Про це повідомляється в листі від Міністерства науки і освіти України.

«Я проти такого рішення»,—прокоментувала «Кременчуцькому Телеграфу» пані Леся, мама 6-класниці. Кременчуківка додала, що розуміє необхідність безпекових заходів, але сподівається, що рішення щодо форми навчання прийматимуть виважено.

Мер Кременчука, Віталій Малецький, на виконкомі зазначив, що наразі ніхто не ініціює змін, і навчання у місті поки залишатиметься у звичайному режимі.

У МОН наголошують, що при тимчасовому переході на дистанційний формат змінювати форму навчання в системі не потрібно—достатньо лише скоригувати формат занять, щоб зберегти достовірність обліку та державної звітності.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про тимчасове припинення очного навчання через надзвичайну ситуацію державного рівня, а остаточне рішення щодо формату занять у регіонах ухвалюватимуть обласні адміністрації з урахуванням безпекової ситуації.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: дистанційне навчання канікули МОН Кабмін
