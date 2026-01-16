До 19 січня стане ясно, чи підуть школярі на канікули до 1 лютого, чи будуть навчатися дистанційно

Кабмін доручив МОН та обласним адміністраціям до 1 лютого опрацювати питання формату навчання через наслідки атак на енергосистеми.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 15 січня 2026 року № 39, яка передбачає перевірку доцільності тимчасового припинення очного навчання у закладах освіти. МОН разом з обласними адміністраціями повинно до 19 січня надати рекомендації щодо переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул для дітей, зокрема у дошкільних закладах. Про це повідомляється в листі від Міністерства науки і освіти України.

«Я проти такого рішення»,—прокоментувала «Кременчуцькому Телеграфу» пані Леся, мама 6-класниці. Кременчуківка додала, що розуміє необхідність безпекових заходів, але сподівається, що рішення щодо форми навчання прийматимуть виважено.

Мер Кременчука, Віталій Малецький, на виконкомі зазначив, що наразі ніхто не ініціює змін, і навчання у місті поки залишатиметься у звичайному режимі.

У МОН наголошують, що при тимчасовому переході на дистанційний формат змінювати форму навчання в системі не потрібно—достатньо лише скоригувати формат занять, щоб зберегти достовірність обліку та державної звітності.

