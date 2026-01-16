Учнів Полтавщини можуть перевести на дистанційне навчання

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 184

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про тимчасове припинення очного навчання в закладах освіти через надзвичайну ситуацію державного рівня, спричинену ударами Росії по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Обласні державні адміністрації мають визначити подальший формат освітнього процесу залежно від безпекової ситуації в регіонах. Зокрема, на Полтавщині учнів можуть перевести на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Остаточне рішення ухвалюватиме Полтавська обласна державна адміністрація з урахуванням рекомендацій комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадуємо, що раніше Департамент освіти Кременчука запровадив зимові канікули до 11 січня 2026 року.