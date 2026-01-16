На Полтавщині за добу сталося дев’ять пожеж: горіли будинки та автомобілі

Сьогодні, 10:00

Інформації про травмованих немає

Упродовж 15 січня 2026 року підрозділи ДСНС Полтавщини виїжджали на дев’ять пожеж у Лубенському, Полтавському, Миргородському та Кременчуцькому районах. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Зокрема, у Гребінці Лубенського району вранці загорівся легковий автомобіль — вогонь знищив моторний відсік та пошкодив салон.

У селі Пилипенки Зіньківської громади сталася пожежа в житловому будинку — знищено та пошкоджено перекриття. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Одразу кілька пожеж зафіксували у Миргородському районі. У селі Гоголеве загорілася господарча споруда — знищено покрівлю та перекриття на значній площі. У Яреськах горів легковий автомобіль, у якого вогонь пошкодив моторний відсік і салон. Також пожежа виникла у житловому будинку в Заводському.

У Пирятині та селі Теплівка Лубенського району рятувальники ліквідували пожежі в житловому будинку та господарчій споруді. В обох випадках вогонь пошкодив перекриття й майно, однак будівлі вдалося врятувати.

Ще одна пожежа житлового будинку сталася у селі Кам’яні Потоки Кременчуцького району, а ввечері — у селі Оріхівка Лубенської громади, де вогонь пошкодив покрівлю та майно.

У більшості випадків рятувальники встигли врятувати будівлі та не допустили поширення вогню. Інформації про травмованих немає.

