Пам’ять, освіта і відповідальність: роль ветеранського лідерства на місцях

Кременчуцький районний осередок — це спільнота ветеранів, педагогів, волонтерів і свідомих громадян, об’єднаних спільною метою: працювати на зміцнення держави не на словах, а щоденною практикою.

Очолює осередок Володимир Поляков — полковник запасу, ветеран російсько-української війни, педагог і громадський діяч. Професійний військовий із багаторічним досвідом служби та безпосередньої участі в бойових діях, він переконаний:

«Захист держави починається задовго до фронту — з виховання, пам’яті та особистої відповідальності кожного».

Офіцерський шлях і життєва позиція керівника визначили ключові принципи роботи осередку:

• служіння державі не лише зі зброєю в руках, а й у мирному житті;

• системна підтримка військових, ветеранів та родин загиблих;

• збереження історичної пам’яті як морального фундаменту нації;

• національно-патріотичне виховання молоді як основа майбутньої безпеки України.

Окремий акцент у діяльності — волонтерська підтримка фронту та ветеранська тематика. Як наголошує Володимир Поляков:

«Ветеран — це не минуле армії. Це її пам’ять, досвід і моральний фундамент. Сила держави вимірюється тим, як вона ставиться до тих, хто її захищав».

Через освітні ініціативи, живе спілкування та приклад особистої відповідальності ведеться послідовна робота з молоддю. Позиція керівника тут чітка й зрозуміла:

«Молодь не потрібно вчити воювати — її потрібно вчити любити й захищати свою державу».

Важливим напрямом для Володимира Полякова є розвиток військово-історичного музею. Для нього музей — це не просто експозиція:

«Це про людей, їхні долі та уроки, які ми не маємо права забути. Збережена пам’ять — це теж форма захисту держави».

Сьогодні Кременчуцький районний осередок ГО «Захист держави» через конкретні дії сприяє формуванню сильного суспільства — з чітким розумінням відповідальності за майбутнє України.