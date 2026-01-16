Пам’ять, освіта і відповідальність: роль ветеранського лідерства на місцях
Продовжуємо серію матеріалів про діяльність осередків ГО «Захист держави» на Полтавщині та людей, які їх очолюють.
Кременчуцький районний осередок — це спільнота ветеранів, педагогів, волонтерів і свідомих громадян, об’єднаних спільною метою: працювати на зміцнення держави не на словах, а щоденною практикою.
Очолює осередок Володимир Поляков — полковник запасу, ветеран російсько-української війни, педагог і громадський діяч. Професійний військовий із багаторічним досвідом служби та безпосередньої участі в бойових діях, він переконаний:
«Захист держави починається задовго до фронту — з виховання, пам’яті та особистої відповідальності кожного».
Офіцерський шлях і життєва позиція керівника визначили ключові принципи роботи осередку:
• служіння державі не лише зі зброєю в руках, а й у мирному житті;
• системна підтримка військових, ветеранів та родин загиблих;
• збереження історичної пам’яті як морального фундаменту нації;
• національно-патріотичне виховання молоді як основа майбутньої безпеки України.
Окремий акцент у діяльності — волонтерська підтримка фронту та ветеранська тематика. Як наголошує Володимир Поляков:
«Ветеран — це не минуле армії. Це її пам’ять, досвід і моральний фундамент. Сила держави вимірюється тим, як вона ставиться до тих, хто її захищав».
Через освітні ініціативи, живе спілкування та приклад особистої відповідальності ведеться послідовна робота з молоддю. Позиція керівника тут чітка й зрозуміла:
«Молодь не потрібно вчити воювати — її потрібно вчити любити й захищати свою державу».
Важливим напрямом для Володимира Полякова є розвиток військово-історичного музею. Для нього музей — це не просто експозиція:
«Це про людей, їхні долі та уроки, які ми не маємо права забути. Збережена пам’ять — це теж форма захисту держави».
Сьогодні Кременчуцький районний осередок ГО «Захист держави» через конкретні дії сприяє формуванню сильного суспільства — з чітким розумінням відповідальності за майбутнє України.