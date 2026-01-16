ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Пам’ять, освіта і відповідальність: роль ветеранського лідерства на місцях

Сьогодні, 10:00
35
Блоги

Продовжуємо серію матеріалів про діяльність осередків ГО «Захист держави» на Полтавщині та людей, які їх очолюють.

 

Кременчуцький районний осередок — це спільнота ветеранів, педагогів, волонтерів і свідомих громадян, об’єднаних спільною метою: працювати на зміцнення держави не на словах, а щоденною практикою.
Очолює осередок Володимир Поляков — полковник запасу, ветеран російсько-української війни, педагог і громадський діяч. Професійний військовий із багаторічним досвідом служби та безпосередньої участі в бойових діях, він переконаний:
«Захист держави починається задовго до фронту — з виховання, пам’яті та особистої відповідальності кожного».
Офіцерський шлях і життєва позиція керівника визначили ключові принципи роботи осередку:
• служіння державі не лише зі зброєю в руках, а й у мирному житті;
• системна підтримка військових, ветеранів та родин загиблих;
• збереження історичної пам’яті як морального фундаменту нації;
• національно-патріотичне виховання молоді як основа майбутньої безпеки України.
Окремий акцент у діяльності — волонтерська підтримка фронту та ветеранська тематика. Як наголошує Володимир Поляков:
«Ветеран — це не минуле армії. Це її пам’ять, досвід і моральний фундамент. Сила держави вимірюється тим, як вона ставиться до тих, хто її захищав».
Через освітні ініціативи, живе спілкування та приклад особистої відповідальності ведеться послідовна робота з молоддю. Позиція керівника тут чітка й зрозуміла:
«Молодь не потрібно вчити воювати — її потрібно вчити любити й захищати свою державу».
Важливим напрямом для Володимира Полякова є розвиток військово-історичного музею. Для нього музей — це не просто експозиція:
«Це про людей, їхні долі та уроки, які ми не маємо права забути. Збережена пам’ять — це теж форма захисту держави».
Сьогодні Кременчуцький районний осередок ГО «Захист держави» через конкретні дії сприяє формуванню сильного суспільства — з чітким розумінням відповідальності за майбутнє України.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
17.12.2025, 16:48
2 448
Vitalij Kudria
ГО "Захист держави"
У Кременчуці в межах волонтерської діяльності забезпечили виготовлення та передачу допоміжних інженерних засобів для військових підрозділів.
9.01.2026, 15:17
1 913
ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
31.12.2025, 11:30
630

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх