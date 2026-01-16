Поліція Полтавщини розшукує Євгенія Лук’янця, якого підозрюють у вчиненні крадіжки

Поліція просить повідомляти у разі отримання будь-якої інформації, що може допомогти у встановленні місцеперебування Євгенія Лук’янця
Відділення поліції № 1 Полтавського райуправління поліції встановлює місцеперебування 43-річного Лук’янця Євгенія Олеговича, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Телефони відділення поліції № 1:
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що поліція Полтавщини розшукує Сергія Пастушенка, якого підозрюють у вчиненні крадіжки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.