За добу на Полтавщині сталося три пожежі, одна людина загинула

Протягом доби з 21 по 22 січня на території Полтавської області рятувальники зафіксували три пожежі
21 січня о 05.02 у Полтаві, в Київському районі на вулиці Курганній, сталася пожежа лазні. Вогнем знищено облицювання стін та стелі на площі 20 м2, ще 10 м2 пошкоджено. Будівлю врятовано. До гасіння залучалося відділення 25 ДПРЧ. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
О 08:14 пожежа виникла в житловому будинку в селі Стара Білецьківка Кам’янопотоківської громади Кременчуцького району на вулиці Шкільній. Унаслідок пожежі загинула одна людина. Знищено ліжко, стіни та стелю закопчено на площі 2 м2. Підрозділи ДСНС на гасіння пожежі не залучалися.
О 14:19 пожежа сталася в житловому будинку в селі Кошманівка Машівської громади Полтавського району на вулиці Затишній. Унаслідок загоряння травмовано одну людину. Вогнем знищено перекриття на площі 48 м2, пошкоджено домашнє майно. Частково врятовано житловий будинок та господарську споруду. До гасіння залучалося відділення 13 ДПРЧ. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Нагадаємо, що вчора, 21 січня, у Кременчуці на Вадима Пугачова сталась смертельна ДТП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.