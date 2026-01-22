У Кременчуці до Дня Соборності передали військовим п’ять станцій Starlink

22 січня біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Кременчуці відбувся захід з нагоди Дня Соборності України. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Захід розпочали хвилиною мовчання та виконанням Державного гімну України. Після цього пролунали урочисті промови.
Після завершення офіційної частини міський голова Кременчука Віталій Малецький передав п’ять комплектів супутникового зв’язку Starlink військовослужбовцям 115-ї окремої механізованої бригади, яка пов’язана з Полтавщиною.
Саме 22 січня, 106 років тому, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А за рік у цей же день був украдений Акт Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Фактично об'єднання республік УНР і ЗУНР не відбулося, але сам процес проголошення позначився на політичній ситуації в країн
Вперше свято відзначали у 1999 році, як памʼять про «велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави».
У 2011 році його скасували, пропонуючи українцям обʼєднати два свята: День Свободи та День Соборності.
Повернулося відзначення Дня Соборності України у 2014 році.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.