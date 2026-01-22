У Кременчуці до Дня Соборності передали військовим п’ять станцій Starlink

22 січня біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Кременчуці відбувся захід з нагоди Дня Соборності України. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Захід розпочали хвилиною мовчання та виконанням Державного гімну України. Після цього пролунали урочисті промови.

Після завершення офіційної частини міський голова Кременчука Віталій Малецький передав п’ять комплектів супутникового зв’язку Starlink військовослужбовцям 115-ї окремої механізованої бригади, яка пов’язана з Полтавщиною.

— Вони допоможуть нашим хлопцям мати міцний зв’язок, щоб бути впевненими, що побратими зліва й справа їх підтримають, — зазначив міський голова.