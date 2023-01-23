До Дня Соборності у Горішніх Плавнях звучала «Пектораль»

До Дня соборності України у Горішніх Плавнях відбувся концерт місцевого гурту «Пектораль». У малій залі Палацу культури та творчості зібралися поціновувачі сучасної україномовної пісенної творчості та численні друзі молодого колективу - Оксани Говорухи, Антона Базилевича та Влади Чернової.
Між авторськими піснями колективу, народними піснями та каверами хітів Один в каное, Христини Соловій, Tember Blanche лунали історії за часів Перших визвольних змагань та УНР.
На екрані можна було побачити архівні кадри, присвячені проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР і бою під Крутами, а також сучасній війні - Третім визвольним змаганням.
Невимовний біль викликали у присутніх на концерті фотографії Героїв, полеглих у боях за суверенність України, її незалежність від московського ярма - жителів Горішньоплавнівської громади, близьких і друзів, однокласників і колег по роботі. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували їхню пам'ять.
Серед пісень, які лунали зі сцени, була й присвячена Юрію Руфу, поету, сценаристу, видавцю, громадському діячу, засновнику Руху концептуальної літератури «Дух нації», який загинув захищаючи Україну у квітні 2022 року на Луганщині. Його ім'ям названо одну з вулиць Кременчука.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер