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Кременчук, Культура

До Дня Соборності у Горішніх Плавнях звучала «Пектораль»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 80

 

Зі сцени лунали авторські пісні, а також кавери на народні та естрадні українські хіти

До Дня соборності України у Горішніх Плавнях відбувся концерт місцевого гурту «Пектораль». У малій залі Палацу культури та творчості зібралися поціновувачі сучасної україномовної пісенної творчості та численні друзі молодого колективу - Оксани Говорухи, Антона Базилевича та Влади Чернової.

   

Між авторськими піснями колективу, народними піснями та каверами хітів Один в каное, Христини Соловій, Tember Blanche лунали історії за часів Перших визвольних змагань та УНР.

 

На екрані можна було побачити архівні кадри, присвячені проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР і бою під Крутами, а також сучасній війні - Третім визвольним змаганням.

 

Невимовний біль викликали у присутніх на концерті фотографії Героїв, полеглих у боях за суверенність України, її незалежність від московського ярма - жителів Горішньоплавнівської громади, близьких і друзів, однокласників і колег по роботі. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували їхню пам'ять.

  

Серед пісень, які лунали зі сцени, була й присвячена Юрію Руфу, поету, сценаристу, видавцю, громадському діячу, засновнику Руху концептуальної літератури «Дух нації», який загинув захищаючи Україну у квітні 2022 року на Луганщині. Його ім'ям названо одну з вулиць Кременчука.

 

— Зараз сотні тисяч захисників і захисниць боронять нашу Незалежність, нашу Соборність. Ми зичимо їм сил, витримки та перемоги, — гурт «Пектораль».

Фото: Володимир Дмитренко
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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко Джерело відео: Горішні Плавні Онлайн
Теги: гурт Пектораль Горішні Плавні День Соборності України концерт
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