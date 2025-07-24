На Полтавщині підрядник лісництва незаконно нарубав дерев на 2,2 млн грн

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 91

Підрядник мав розчистити територію, але замість цього зрізав цінну деревину, яку потім продав

На Полтавщині підрядник одного з лісництв незаконно нарубав дерев на понад 2,2 мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до протиправної діяльності чоловік залучив ще трьох спільників. Підприємець уклав договори із лісництвом на розчищення земель, але замість цього незаконно зрізав цінні породи дерев. Потім зрубану деревину члени угрупування продавали.

Правоохоронці провели експертизи та встановили, що загальна сума збитків становить понад 2,2 мільйони гривень.

Організатору та його спільникам уже повідомили про підозру у незаконній порубці, перевезенні та продажу лісу (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).

Слідство триває, правоохоронці готуються повідомити про підозру іншим причетним до злочину особам.

Нагадаємо, на Полтавщині перед судом постануть 10 осіб, які нарубали деревини на понад 2,5 мільйона гривень.