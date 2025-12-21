Кременчуцька міська рада затвердила рішення про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду: на що їх витратять

На потреби ЗСУ спрямують понад 2,2 млн грн, а на придбання новорічних подарунків для учнів та вихованців закладів освіти — понад 3 млн грн

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 19 грудня, серед 74 питань, що виносилися на розгляд депутатів, депутати у закритому режимі, без присутності ЗМІ, ухвалили декілька рішень, що стосуються питань допомоги військовим та енергозабезпечення міста. Серед затверджених рішень виконавчого комітету щодо виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на різні напрямки, були й ті, що стосуються надання допомоги військовим частинам. Про які суми йдеться повідомив «Кременчук.Офіційний».

На потреби ЗСУ спрямовано понад 2 млн 227 тис. грн. Ще 13,8 тис. грн направлено на потреби Управління СБУ в Полтавській області.

Значні суми виділені на ремонти та обладнання укриттів та приміщень навчальних закладів. Так, на капітальний ремонт та заміну інженерних мереж укриттів у гімназії № 8 та ЗДО № 63 спрямовано понад 1 млн 416 тис. грн. А на капітальний ремонт з облаштуванням входу до укриття в гімназії № 26 — понад 1 млн 267 тис. грн.

Ліцеї № 4 отримав понад 871 тис. грн на капітальний ремонт з відновлення віконних та дверних укосів, які були пошкоджені внаслідок дії вибухової хвилі.

Гімназії № 29 виділили майже 92 тис. грн на придбання залізобетонних виробів для заміни частини паркану, а ліцеї № 11 на придбання та встановлення поручнів на сходах — 13 500 грн.

На капітальний ремонт та благоустрій території гуртожитку для ВПО за адресою: вул. Троїцька, 71/73 з міського бюджету направлять 2 млн грн.

А найбільша сума виділена на придбання новорічних подарунків для учнів та вихованців закладів освіти — 3 млн 89 тис. грн.

Нагадаємо, на сесії депутатка Лариса Гориславець виступила з запитом, який стосувався сюжету на телебаченні щодо вручення новорічних подарунків дітям в Кременчуці за бюджетні кошти. За її словами, міська влада вводить людей в оману, коли видає, що це подарунки від неї або міського голови.

— Це не так — це подарунки, придбані за кошти міської громади, платників податків. На це виділено 3 млн грн з міського бюджету. І про це треба казати… Прошу саме так маркувати ці подарунки, що вони зроблені за бюджетні кошти. Це важливе етичне питання, — наголосила депутатка.

І хоча міський голова Віталій Малецький її формально підтримав та запросив усіх депутатів взяти участь у врученні цих подарунків у навчальних закладах міста, більшість з присутніх у сесійному залі не підтримали депутатський запит Лариси Гориславець. А точніше — вони його просто проігнорували, адже 17 депутатів не голосували, а підтримали лише 12 (2 депутати проголосували проти).

На сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянули 74 питання, серед яких затвердження міського бюджету на 2026 рік та програми розвитку надання соціальних послуг «Соціальна громада» на 2026 — 2028 роки.

Крім того, вони прийняли рішення щодо умов оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради.

Депутати також ухвалили Комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на 2026–2030 роки та три звернення до Верховної Ради, Міносвіти та облради