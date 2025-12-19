На сесії Кременчуцької міської ради нагородили трьох захисників та передали військовому підрозділу бойові дрони

Почесні відзнаки Кременчуцької міської територіальної громади – Нагрудні знаки «Доблесть і пошана» вручили двом військовослужбовцям та правоохоронцю

Сьогодні, 19 грудня, перед розглядом проєктів рішень на сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький нагородив трьох захисників України.

Почесні відзнаки Кременчуцької міської територіальної громади — Нагрудні знаки «Доблесть і пошана» він вручив двом військовослужбовцям та офіцеру поліції, які захищають нас на фронті.

Одному із військових підрозділів Сил оборони України від Кременчуцької громади було передано 20 бойових дронів для ефективного виконання бойових завдань у боротьбі з ворогом.

З нагоди Міжнародного дня волонтера на сесії були також нагороджені дві волонтерки з ГО «Кременчуцькі берегині» — Світлана Кондрашова та Інна Іващенко, які від початку російсько-української війни активно допомагають українським захисникам.