Кременчуцька міська рада ухвалила три звернення до Верховної Ради, Міносвіти та облради: про що вони

Сьогодні, 08:42 Переглядів: 407 Коментарів: 1

У першому звернені депутати просять парламент не допустити ухвалення змін до податкового законодавства, які звужують можливості спрощеної системи оподаткування або підвищують податки для ФОПів

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 19 грудня, серед 74 питань, які виносилися на розгляд депутатів, першими ухвалили рішення по трьох зверненнях. Вони були адресовані Верховній Раді, Міністерству освіти та науки, а також Полтавській обласній раді.

Захистити малий бізнес

Звернення до Верховної Ради України стосується недопущення внесення змін до податкового законодавства, які можуть серйозно ускладнити діяльність малого бізнесу та ФОПів. Його ініціатором став депутат міської ради Сергій Порчирян.

— Звертаємось до Верховної Ради України із проханням утриматися від ухвалення будь-яких рішень, які ускладнюють умови діяльності малого бізнесу або звужують можливості спрощеної системи оподаткування… У разі прийняття змін до податкового законодавства для значної частини ФОПів податкове навантаження фактично зросте втричі, що зробить діяльність економічно неможливою, кожен третій ФОП може припинити роботу. Це призведе до зростання безробіття та збільшення соціального навантаження на місцеві бюджети. Більшість підприємців опиняться перед вибором: закритись або перейти в тінь. Це, своєю чергою, знизить податкові надходження, створить нерівні умови на ринку, послабить економічну безпеку держави, — йдеться в ухваленому зверненні.

Депутати наголосили, що міжнародний досвід та стандарти публічного управління говорять про те, що під час війни та національних криз держави не підвищують податки для мікробізнесу, а навпаки розширюють можливості для його роботи.

— Запровадження ПДВ та інших додаткових податків для ФОПів не призведе до збільшення бюджету, адже значна частина підприємців просто припинить діяльність. Метою податкових змін не може бути фіскальне наповнення — результатом стане втрата середнього класу, послаблення локальних економік та руйнування підприємницького середовища, — наголошують депутати.

У звернені вони просять парламент не допустити ухвалення змін до податкового законодавства, які звужують можливості спрощеної системи оподаткування або підвищують податки для ФОПів та зберегти чинні правила роботи малого бізнесу до завершення воєнного стану та стабілізації економіки. Крім того, пропонується ініціювати парламентські консультації із залученням представників громад, бізнесу, економістів та місцевого самоврядування, розробити пакет підтримки малого бізнесу, спрямований на відновлення економіки громад.

— Ми переконані, що злагоджені дії державних і місцевих органів влади в цьому питанні сприятимуть зміцненню економічної стійкості України та забезпеченню добробуту наших громадян, — резюмують депутати міської ради у зверненні до Верховної Ради.

Зберегти нерухоме майно від руйнування

У другому зверненні до Міністерства освіти та науки України було порушене питання щодо передачі нерухомого майна колишнього ВПУ № 16, розташованого на вулиці Ярмарковій, 9, на баланс Кременчуцької територіальної громади.

Наразі це майно є об’єктом державної власності та належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, а перебуває на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Балансоутримувач його не використовує і не планує використовувати, а будівлі поступово руйнуються. Їх технічний стан потребує негайного прийняття рішень відносно його подальшого використання та утримання.

Схожа ситуація і з третім запитом на адресу Полтавської обласної ради, який був ухвалений депутатами на сесії. Він стосується передачі нерухомого майна колишньої аптеки комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація» до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади. Йдеться про будівлю міжлікарняної аптеки № 212, що донедавна працювала за адресою: вул. Сердюка Ігоря, 49.

Це звернення прийняте з метою збереження цього об’єкту та його подальшого використання в інтересах громади.

У зверненні наголошується, що міжлікарняна аптека № 212 працювала на території Кременчуцького міського перинатального центру та підпорядковувалась КП «Полтавафармація». У ній виготовлялись лікарські засоби на замовлення медичних закладів Кременчука та індивідуальними рецептами для мешканців громади. Ліки відпускались за доступними цінами для мешканців міста, а аптека у зв’язку зі специфікою своєї роботи була єдиною у своєму роді.

Кременчуцькі депутати хочуть забрати у громаду аптеку «Полтавафармації» та майно КрНУ

Нагадаємо, напередодні сесії ми писали, що Кременчуцька міська рада хоче забрати у комунальну власність міської громади аптеку «Полтавафармації» та майно КрНУ. Для цього депутати підготували два звернення щодо передачі нерухомого майна у комунальну власність міської територіальної громади.

У першому зверненні до Полтавської облради мова йде про передачу у власність громади будівлі міжлікарняної аптеки № 212, яка розташована на вулиці Ігоря Сердюка, 49 і має загальну площу 825,7 кв. м.

Ще у 2021 році Кременчуцька міська рада зверталася до обласної ради з проханням передати громаді міста приміщення трьох аптек тоді ще «Полтавафарм», а нині — «Полтавафармація», у Кременчуці: колишньої аптеки «Ветеран» на вул. Небесної Сотні та двох аптек на вулиці Ігоря Сердюка (на території перинатального центру № 212 та колишньої центральної міської аптеки № 232). Міська влада Кременчука гарантувала збереження профілю приміщень аптек. Питання про передачу їх Кременчуку були включено до розгляду на сесію облради 23 лютого, але розглянуто так і не було.

У другому зверненні до Міністерства освіти і науки України депутати пропонують передати у комунальну власність громади комплекс будівель та споруд по вулиці Ярмарковій, 9, які перебувають у державній власності та обліковуються на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

За інформацією самого балансоутримувача, будівлі перебувають у незадовільному технічному стані та потребують капітального ремонту. Наразі об’єкт не використовується у навчальному процесі, а ремонт за державні кошти вважають недоцільним.

Сьогодні ми також повідомляли, що депутати затвердили міський бюджет Кременчука на 2026 рік.

На сесії депутати також заслухали три запити своїх колег, які стосувалися будівництва житла для ВПО, проблемних питань в галузі освіти та маркування новорічних подарунків дітям, придбаних за бюджетні кошти.